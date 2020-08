Klinger/Plesiutschnig und Waller/HÃ¶rl triumphieren in Wolfurt

9. August 2020

Bei der 31. Raiffeisen Wolfurttrophy im Rahmen der Austrian Beach Volleyball Tour Pro haben österreichische Teams die Gold- und Silbermedaillen abgeräumt. Für internationale Duos blieben diesmal „nur“ dritte Plätze. Auch am Sonntag präsentierte sich das Wetter hochsommerlich, die Fans in der Beacharena an der Ach in allerbester Stimmung und die AkteurInnen am Court in großer Spiellaune. Am Ende eines rundum gelungen ABV Tour-Wochenendes mit Star-Besetzung strahlten Dorina Klinger/Lena Plesiutschnig und Philipp Waller/Julian Hörl von der obersten Stufe des Podests. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖVV)