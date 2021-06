Kalkulierte Niederlage

3. Juni 2021

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat es so gewollt, das war in der Euro-Vorbereitung eingeplant, er wollte ein Testspiel gegen einen starken Gegner, den hat er mit dem Ex-Weltmeister auch bekommen. In England mit 0:1 zu verlieren ist bei Gott keine Schande. Foda hat die Engländer zum Favoritenkreis bei der Euro erklärt. Die Österreicher waren klar unterlegen, die Schwächen wurden deutlich.

Aber Rotweißrot hat vielleicht eine neue Nummer 1 gefunden. Daniel Bachmann, der Legionär von Aufsteiger Watford, präsentierte sich in guter Verfassung. Im Angriff jedoch haben die Österreicher Schwächen. Im Kader hat Foda wenig Stürmer nominiert, kommt es zu Ausfällen, dann wird die Decke dünn. David Alaba agierte gar nicht königlich. Auch andere Legionäre gingen gegen England nicht an ihre Grenzen. Bei der EM wird das zu wenig sein.

