Indoor-Meister in Salzburg gekürt

Die ÖRV-Topathleten haben ihre Vorbereitung auf die Olympia-Saison unterbrochen, um am Sonntag bei der 31. Internationalen Österreichischen Ruder-Indoor Meisterschaft im Landessportzentrum Salzburg/Rif auf Titel- und Medaillenjagd zu gehen.

Bei den „schweren“ Männern wurde die Titelentscheidung zu einer Familien-Angelegenheit: Ferdinand Querfeld sicherte sich in 05:55.5 Minuten nur eine Sekunde vor seinem Bruder und Titelverteidiger Rudolph die Goldmedaille. Platz drei ging an Christoph Seifriedsberger (+3,1 Sekunden).

Ähnlich spannend ging es im Rennen der LG-Männer zu, und auch hier wurde der Titelverteidiger entthront: Matthias Taborsky hatte in 06:08.3 Minuten 1,6 Sekunden Vorsprung auf Vorjahrssieger Rainer Kepplinger. Bernhard Sieber (06:13.0 Minuten) komplettierte als Dritter die Top-3.

Bei den Damen erwies sich Chiara Halama als Österreichs Nummer eins am Ergometer. Die 21-Jährige benötigte 07:08.6 Minuten und verwies Jovana Stanivuk um sieben Sekunden auf Platz zwei. Auf den Bronze-Platz schaffte es Miriam Kranzlmüller (07:25.5 Minuten).

Im Leichtgewichts-Bewerb der Damen gelang Louisa Altenhuber, die zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatte, die erfolgreiche Titelverteidigung. Sie setzte sich in 07:20.3 Minuten souverän vor ihrer Doppelzweier-Partnerin Lara Tiefenthaler (07:38.2 Minuten) und Maya Elbaranes (07:38.4 Minuten) durch.

Für die A-Kader-Athleten des ÖRV geht es nun zurück aufs Wasser. Anfang Februar steht das nächste Trainingslager in Sabaudia rund 90 Kilometer südöstlich von Rom auf dem Programm.

Olympische Spiele absolutes Saison-Highlight

Der absolute Saison-Höhepunkt sind die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli – 9. August), für die Einer-Ass Magdalena Lobnig ihr Ticket seit der Heim-WM 2019 in Ottensheim bereits in der Tasche hat. Gelegenheiten, sich zu qualifizieren, bieten sich noch für den LG-Doppelzweier der Frauen und Männer bei der European Olympic Qualification in Varese/ITA (27. – 29. April) und für den Männer-Vierer ohne bei der Final Olympic Qualification in Luzern/SUI (17. – 19. Mai).

Die Europameisterschaft findet vom 5. bis zum 7. Juni in Posen/POL statt. Die Weltmeisterschaft für die nicht-olympischen Bootsklassen, U23 und Junioren steigt vom 16. bis zum 23. August in Bled/SLO. Die drei Weltcups 2020 gehen in Sabaudia/ITA (10. – 12. April), Varese/ITA (1. – 3. Mai) und Luzern/SUI (22. – 24. Mai) in Szene.

31. Internationale Österreichische Ruder-Indoor Meisterschaft

Lgw-Frauen

1. Louisa Altenhuber LW [LIA] 07:20.3

2. Lara Tiefenthaler LW [STA] 07:38.2

3. Maya Elbaranes LW [DOW] 07:38.4

Frauen

1. Chiara Halama [ALE] 07:08.6

2. Jovana Stanivuk [STA] 07:15.6

3. Miriam Kranzlmüller [WLI]07:25.5

Lgw-Männer

1. Matthias Taborsky [PIR] 06:08.3

2. Rainer Kepplinger [OTT ] 06:09.9

3. Bernhard Sieber [STA] 06:13.0

Männer

1. Ferdinand Querfeld [LIA] 05:55.5

2. Rudolph Querfeld [LIA] 05:56.5

3. Christoph Seifriedsberger [LIA] 05:58.6