Im Karate die Gunst der Stunde genützt

5. August 2021

Man soll und darf verschiedene Sportarten nicht miteinander vergleichen. Zweimal Bronze für Österreich am Donnerstag bei Olympia in Tokio ist aller Ehren wert. Jakob Schubert rettete im Klettern noch Rang drei, Bettina Plank schlug sich im Karate zu Edelmetall durch. Eine Sportart, die in Japan erstmals im Programm war, schon in Paris wieder gestrichen werden soll. So gesehen hat Bettina Plank die Gunst der Stunde genützt.

sportlive.at ist ein „Portal für Pressearbeit“. Die veröffentlichten Texte sind Presseaussendungen unserer Kunden. In dieser Kolumne schreibt Wolfgang Wiederstein über seine ganz persönliche Sicht der Dinge.