Hypo NÖ vs. Stockerau und Ländle-Derby live auf LAOLA1

26. Februar 2021

Dienstagabend feierte Hypo Niederösterreich einen sehr überzeugenden 33:18-Erfolg bei WAT Atzgersdorf und setzte sich an die WHA-Tabellenspitze, am Samstag, 16 Uhr, bestreiten die Südstädterinnen das nächste Topspiel, empfangen in der 18. Runde den drittplatzierten UHC Müllner Bau Stockerau. Bereits eine Stunde zuvor ist Anwurf zum Ländle-Derby zwischen SSV Dornbirn Schoren (8.) und HC Sparkasse BW Feldkirch (6.). LAOLA1 zeigt beide Spiele live. Auch BT Füchse Powersports (4.) ist klar auf Halbfinalkurs, gastiert Samstagabend, 19 Uhr, bei ROOMZ HOTELS ZV Handball Wr. Neustadt (7.). Zeitgleich trifft SC witasek Ferlach/Feldkirchen (10.) auf MGA Fivers (5.) und UHC Eggenburg (9.) auf HIB Handball Graz (11.). Im Sonntagsspiel, 18 Uhr, bekommt es Schlusslicht Perchtoldsdorf Devils mit WAT Atzgersdorf (2.) zu tun. Mehr

