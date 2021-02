Hypo NÃ– gewinnt Schlager gegen MGA Fivers

Hypo NÖ feierte einen Start-Ziel-Sieg, lag dabei in der 26. Minute erstmals mit sechs Toren (12:6) in Front. Topscorerin der Gastgeberinnen war Wess mit sechs Treffern. Für die MGA Fivers trug sich Bouwer fünfmal in die Torschützinnenliste ein. Liga-Topscorerin Topic kam auf zwei Tore, beide waren Siebenmeter-Treffer. Damit verringert sich ihr bisheriger Schnitt von 7,81 Toren pro Partie auf 7,47 bei insgesamt 127 erzielten Toren. Mehr