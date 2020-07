Vier von acht Startplätze fürs HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup-Finalturnier sind vergeben. Am Grazer Mur-Beach qualifizierten sich Julia Radl/Anja Dörfler, Nadine Strauss/Teresa Strauss, Christoph Dressler/Alexander Huber und auch Clemens Doppler/Alexander Horst für den Showdown am kommenden Samstag. Die restlichen vier Tickets werden am Sonntag auf der spusuSPORTinsel Wien, wo auch das Finale in Szene gehen wird, vergeben! Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖVV)