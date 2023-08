Hüberli/Brunner zum zweiten Mal in Wien Europameisterinnen

Tanja Hüberli/Nina Brunner haben bei der A1 CEV Beach Volleyball Europameisterschaft auf der Wiener Donauinsel Gold geschürft. Die topgesetzten Schweizerinnen fertigten in der bummvollen Red Bull Beach Arena bei gar nicht sommerlichen Bedingungen die spanischen Newcomerinnen Daniela Álvarez/Tania Moreno 21:12, 21:13 ab. Hüberli und Brunner hatten sich bereits vor zwei Jahren in Wien die EM-Krone aufgesetzt – damals allerdings am Heumarkt.

Die Bronzemedaille ging an Laura Ludwig/Louisa Lippmann. Die Olympiasiegerin und Ex-Weltmeisterin gewann mit ihrer neuen Partnerin gegen Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder, 2021 Olympiadritte und ein Jahr davor Europameisterinnen, mit 21:14, 18:21, 15:11.

zum Bericht auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV