28. Mai 2020

Vor vier Monaten, am 26. Jänner 2020, stemmte der alte und neue Europameister Spanien den Teller nach dem Finalerfolg über Kroatien in die Höhe. Österreich beheimatete bei der EHF EURO 2020 zwei Vorrundengruppen und eine Hauptrundengruppe, das Nationalteam sorgte mit Rang 8 für die beste EM-Platzierung bei den Männern in der Geschichte des ÖHB und mit 86 Prozent Auslastung in den Hallen in Graz und Wien gelang es, die EURO zu refinanzieren. Ganze Meldung