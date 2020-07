Hohe HÃ¼rden fÃ¼r FIVERS, Hypo NÃ– und WAT Atzgersdorf

28. Juli 2020

Dienstagvormittag wurde die erste Qualifikations-Runde zur EHF European League ausgelost. Der HC FIVERS WAT Margareten zog mit Benfica Lissabon einen sehr attraktiven, aber auch schwierigen Gegner. Für die Damen von Hypo NÖ geht es gegen den Ex-Klub von Nationalteamspielerin Kristina Logvin, Molde HK Elite (NOR). Noch brisanter ist die zweite Paarung: Hier trifft WAT Atzgersdorf auf den von ÖHB-Teamchef Herbert Müller geführten und mit österreichischen Legionärinnen gespickten deutschen Bundesligisten Thüringer HC. Ganze Meldung

European League Men – Qualification Round

Benfica Lissabon (POR) vs. HC FIVERS WAT Margareten

Hinspiel: 29./30. August

Rückspiel: 5./6. September

European League Women – Qualification Round

Molde HK Elite (NOR) vs. Hypo NÖ

WAT Atzgersdorf vs. Thüringer HC (GER)

Hinspiel: 10./11. Oktober

Rückspiel: 17.(18. Oktober

(ÖHB)