Hörl/Horst gewinnen Silber bei Espinho-Challenger!

16. Juli 2023

Julian Hörl/Alex Horst haben sich beim World Pro Tour-Challenger in Espinho/Portugal sensationell die Silber-Medaille gesichert. Die Spieler des „win2day Beach Volleyball Team Austria“ mussten sich erst im Finale Sonntagabend den US-Amerikaner Trevor Crabb/Theo Brunner 16:21, 17:21 geschlagen geben. Zuvor hatten Hörl/Horst die Polen Piotr Kantor/Jakub Zdybek 21:16, 21:17 besiegt und sich für die Niederlage in der Gruppenphase revanchiert.

Der zweite Platz ist das beste gemeinsame World Tour-Ergebnis der beiden, die seit vergangener Saison ein Duo bilden. Ziele sind die Qualifikation für die Olympischen Spiele in einem Jahr in Paris und die Weltmeisterschaft Anfang Oktober in Tlaxcala/Mexiko. Die WM-Teilnahme sollte Hörl und Routinier Horst nicht mehr zu nehmen sein. Silber in Espinho – vor drei Monaten beim Challenger in Saquarema/Brasilien holte das Nationalteam-Duo bereits Bronze – bedeuten 760 weitere Weltranglistenpunkte.

im Auftrag des ÖVV