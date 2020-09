Handball Tirol legt vor, Bärnbach/Köflach gewinnt Derby

25. September 2020

Vierter Spieltag in der spusu LIGA Hauptrunde, vierter Sieg für Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Die Adler befinden sich im Flow, erkämpfen Freitagabend in den Schlussminuten einen 27:25-Auswärtserfolg beim HC LINZ AG und sind vorläufig alleinige Tabellenführung. Eine kleine Durststrecke ging in der Weststeiermark zu Ende. Die HSG Remus Bärnbach/Köflach feierte gegen die HSG Holding Graz den ersten Derby-Sieg seit Mai 2017, gewann in der Heimhalle 33:29. Samstagabend folgen die Partien SG INSIGNIS Handball WESTWIEN vs. SC kelag Ferlach, 17:00 Uhr live auf krone.tv, und HC FIVERS WAT Margareten vs. ERBER UHK Krems, 19:30 Uhr live auf LAOLA1. Das 95. Ländle-Derby zwischen Bregenz Handball und ALPLA HC Hard am Sonntag, 18:10 Uhr live auf ORF Sport+, beschließt die vierte Runde. Ganze Meldung

(ÖHB)