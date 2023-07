Handball-Saison beginnt am 27. August mit Supercup

24. Juli 2023

Die Saison der HLA MEISTERLIGA wird am 27. August in Linz mit dem Supercup HC LINZ AG vs. ALPLA HC Hard eingeläutet. Die Jagd nach dem Meistertitel 2023/24 startet eine Woche später.

Der Handball-Grunddurchgang umfasst 22 Runden, die Top-8 nach 132 Partien qualifizieren sich fürs Viertelfinale. Das Meister-Playoff wird im Best-of-3-Modus gespielt. Die Teams aus dem unteren Tabellendrittel nach dem Grunddurchgang (Plätze 9 bis 12) kämpfen nach Halbierung der Punkte in der der Abstiegsrunde in um den Klassenerhalt. Der Letztplatzierte steigt in die HLA CHALLENGE ab. Die zweithöchste Spielklasse startet am 9. September.

Der finale Spielplan inklusive TV-Termine wird im August bekannt gegeben.

PM/RED