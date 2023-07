Handball: Frauen-Nationalteam erhält Wildcard für die WM 2023

3. Juli 2023

Das endgültige Aufgebot für die Women´s IHF World Championship von 29. November bis 17. Dezember 2023 in Dänemark, Norwegen und Schweden, steht fest. Die Internationale Handball-Föderation (IHF) hat die beiden verfügbaren Wildcards an Österreich und Island vergeben und damit das 32-Nationen umfassende Teilnehmerfeld komplettiert. Am Donnerstag, 6. Juli, 15:30 Uhr, werden in Göteborg die Vorrundengruppen ausgelost. Aufgrund der Wildcard wird Österreich aus Topf 4 gezogen.

Es wird die insgesamt 14. WM-Teilnahme für die Frauen-Auswahl des ÖHB sein und das exakt ein Jahr vor der Heim-EURO, der Women´s EHF EURO 2024. In bislang 90 Endrundenpartien bei Weltmeisterschaften errang man 43 Siege und holte 1999 Bronze.

„Wir sind überglücklich. Diese Wildcard ist eine Anerkennung für unser Nationalteam und die knappe Niederlage im WM-Playoff gegen Spanien. Wir sind allen die an dieser Entscheidung mitgewirkt haben sehr dankbar und werden uns umgehend an die Arbeit machen um bei der WM 2023 bestmöglich zu performen“, erklärt ÖHB-Präsident Markus Plazer überglücklich in einer ersten Reaktion.

2021 qualifzierte sich Österreich mit dem Erfolg über Polen im Playoff erstmals nach zwölf Jahren wieder erfolgreich für eine Endrunde. An Spanien scheiterte man in diesem Jahr nur ganz knapp. Zwei Tore fehlten in der Endabrechnung gegen den Vize-Weltmeister von 2019.

ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser: „Dass wir nun ein Jahr vor unserer Heim-EURO nochmals bei einem Großereignis antreten, ist eine wichtige Erfahrung für das Nationalteam. Wir wollen diese Chance, gerade in Hinblick auf unser Heimturnier, bestmöglich nutzen.“

PM