ÖVV-Nationalteamspieler Alex Berger trainiert seit zwei Wochen mit Österreichs besten Beachvolleyballern am ÖVV-Stützpunkt im MAXX Sportcenter in Wien. Für den 31-jährigen Oberösterreicher, der die vergangenen fünf Saisonen sehr erfolgreich in Italien auf Punktejagd gegangen war, u.a. mit Sir Safety Perugia einmal Meister, zweimal Cup-Sieger wurde und ein Champions League-Finale erreichte, ist der Sand ein ungewohntes Terrain. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖVV)