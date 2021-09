Größte Rückgewinnungs-Aktion der heimischen Sportgeschichte angelaufen

Vieles aus diesem Paket wurde bereits umgesetzt bzw. befindet sich derzeit in Planung oder Umsetzung. Dazu zählt die Aufstockung der Mittel für die Programme „Kinder gesund bewegen 2.0“ und „Bewegt im Park“, aber auch die bundesweite Ausrollung von „Jackpot.fit“, einem maßgeschneiderten, nach den Erkenntnissen der Sportwissenschaft erarbeiteten Programm für bislang körperlich inaktive Menschen. Ebenfalls neu ist der „Lange Tag des Sports“, der am 24. September erstmals in Schulen und Sportvereinen zelebriert wird und mehr Bewegung ins Leben von Jung und Alt bringen soll.

Als Herzstück der Initiative #comebackstronger gilt der „Sportbonus“. „Es ist die größte Rückgewinnungsaktion und das höchstdotierte einzelne Bewegungsprojekt der österreichischen Sportgeschichte. Bewegungswillige, die 2021 kein sportlich aktives Mitglied des ausgewählten Vereines waren, können eine um bis zu 75% reduzierte Mitgliedschaft erwerben. Der Zuschuss des Sportministeriums ist mit 90 Euro pro Person gedeckelt. „Wird das Programm voll ausgeschöpft, löst das über 5 Millionen zusätzliche Bewegungsstunden aus. Ein starker Impuls für mehr Gesundheit und Lebensfreude“, freut sich Kogler.

Statistik Austria-Expertin Jeannette Klimont: „Der in Österreich besonders im ländlichen Raum an sich starke Vereinssport war aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt möglich: Im Jahr 2020 waren österreichweit 1,6 Millionen Menschen Mitglied in einem Sportverein, um 550.000 weniger als noch 2017. Besonders hoch ist der Rückgang bei den Zehn- bis 19-Jährigen ausgefallen.“

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Dem pandemiebedingten drastischen Rückgang der Vereinsmitgliedschaften folgt nun die größte Mitglieder-Rückgewinnungs-Aktion der österreichischen Sportgeschichte. Mit dem #comebackstronger-Paket und dem erstmals durchgeführten „Langen Tag des Sports“ in den Schulen und Sportvereinen (24. September, Anm.) sowie dem traditionellen „Tag des Sports“ im Prater (25. September, Anm.) werden die dafür notwendigen wichtigen Impulse gesetzt. Durch die Unterstützung aus dem NPO-Fonds ist es gelungen, die heimische Sportstruktur und Sportkultur zu bewahren. Das ist die Grundlage dafür, dass wir nun die Rück- und Neugewinnung von Mitgliedern in Angriff nehmen können. Die steigenden Covid-Zahlen zeigen aber, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Deshalb mein Appell an unsere Sportvereine und Vereinsmitglieder: Halten wir uns weiterhin an die Maßnahmen! Der Sport muss geöffnet bleiben, damit Österreichs 15.000 Sportvereine ihren großen Beitrag zur physischen und psychischen Gesundheit der Bevölkerung leisten können und das Comeback des Vereinssports gelingt.“

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler: „Die starken Rückgänge schmerzen nicht nur die Kassierinnen und Kassiere, Trainerinnen und Trainer, sie schmerzen auch mich als Sportminister. Obwohl ich eine Art Rebound-Effekt erwarte, weil viele Menschen nach den Einschränkungen im Sport nach Bewegung dürsten, haben wir uns frühzeitig dazu entschieden, den Vereinen den Weg aus der Gesundheitskrise zu ebnen. Einerseits durch finanzielle Unterstützungen – über den NPO-Fonds wurden bisher 117,5 Mio. Euro an gemeinnützige Sportvereine ausbezahlt – andererseits durch Bewegungsprogramme und konkrete Maßnahmen. Seit November arbeiten der organisierte Sport sowie Expertinnen und Experten inner- und außerhalb des Ministeriums an Maßnahmen gegen Bewegungsarmut und Stillstand. Ich danke allen für die überaus konstruktive Zusammenarbeit und das richtungsweisende Maßnahmenpaket.“

Claudia Karollus, Sportliche Leiterin der Union West-Wien: „Die Union West-Wien war vor der Pandemie einer der größten Sportvereine Österreichs mit über 5.400 Mitgliedern. Durch die Pandemie haben wir etwa 30 % der Mitglieder verloren. Vor allem bei den Kindern bis 18 Jahren und Seniorinnen und Senioren sind die Rückgänge besonders groß. Die Gründe für den Rückgang reichen von der Angst vor Ansteckung – vor allem bei älteren Personen – über die Unsicherheit, ob ein konstanter Übungsbetrieb überhaupt stattfinden kann, bis zur vermehrten Ausübung von Individualsport. Finanziell überleben wir derzeit nur dank des NPO-Fonds. Wir sind trotzdem zuversichtlich, die Mitgliederzahlen wieder steigern zu können. Wichtig: Sport muss von der Politik als Querschnittssaufgabe verstanden werden.“