21. März 2023

International lief es für die österreichischen Bundesligamannschaften heuer durchschnittlich. Da schneiden die Nachbarn aus Deutschland in dieser Saison um einiges besser ab. Dabei spielen Größen wie Ilkay Gündoğan oder auch Toni Kroos sowie Antonio Rüdiger überhaupt nicht in der deutschen Bundesliga. In Österreich zeichnet sich freilich ein ähnliches Bild. Topstars wie David Alaba verdienen ihr Geld wie Kroos und Rüdiger in Madrid bei den Königlichen. Doch auch in der Vergangenheit zeigten sich freilich die Größen des österreichischen Fußballs begeistert vom Ausland.

Herbert Prohaska

Man denke nur an Herbert Prohaska ! Er war ein großes Idol während seiner Profijahre und spielte mit dem FK Austria Wien regelmäßig um die österreichische Meisterschaft. Diese gewann der nunmehrige ORF-Experte siebenmal und satte vier Mal sollte es für den österreichischen Pokal reiche. Kaum jemand prägte den österreichischen Fußball des 20. Jahrhunderts so wie er.

Dabei spielte er ebenfalls in Italien und konnte mit Inter Mailand als auch der AS Rom zwei italienische nationale Siege feiern. Denn mit Inter Mailand stemmte er am Ende 1982 den italienischen Pokal in die Höhe und 1983 feierte er die italienische Meisterschaft mit der AS Rom. Der unter dem Spitznamen „Schneckerl“ bekannte Prohaska spielte selbstverständlich ebenfalls in der Nationalmannschaft. Hier gelangen im 12 Tore. Als Spieler wurde er Spieler des Jahrhunderts und führte die österreichische Nationalmannschaft 1998 als Trainer zur Weltmeisterschaft.

Selbst gewinnen?

Für viele ist der Fußball in Österreich ohnehin Lebensmittelpunkt. Dabei fällt auf, dass auch immer mehr Fußballbegeisterte nicht nur an den Spielen insofern partizipieren, als dass sie live ins Stadion gehen. Viel mehr nutzen sie die Möglichkeiten, welche Buchmacher ihnen offerieren, um selbst durch eine gute Leistung ihrer Mannschaft zu gewinnen.

In diesem Bereich ergeben sich allerdings immer wieder neue Möglichkeiten. Eine von diesen ist das Wetten auf Eckbälle. Hierbei bietet sich die attraktive Option, auf eine insbesondere in der jüngeren Vergangenheit sehr populär gewordene Wette zu tippen. Interessierte können hierbei auf die Anzahl der ausgeführten Ecken in den besten Ligen Europas wetten und mit etwas Glück selbst gewinnen.

Hans Krankl

Wer nicht auf der Liste der besten österreichischen Fußballer fehlen darf, ist Hans Krankl. In der Nationalmannschaft kam er nicht allein aufgrund seiner 34 Tore zu großer Berühmtheit. Vor allem sein Instinkt war es, welcher ihm den Spitznamen „Goleador“ einbrachte. Sein wohl bekanntestes Tor ist der Siegtreffer zum 3:2 gegen Deutschland im Jahr 1978 bei der WM in Argentinien. Dieses Spiel ging in Deutschlands-Fußball-Geschichte als die „Schmach von Córdoba“ ein. Viele Österreicher erinnern sich noch an die legendäre Radioübertragung, in der Edi Finger kaum zu halten war. „I wer‘ narrisch“, schrie der Reporter, als Hans Krankl seinen Bewacher abschüttelte, in den Strafraum eindrang und das viel umjubelte 3:2 schoss.

David Alaba

Ohne Zweifel ist der momentane Real Madrid Spieler David Alaba der begehrteste österreichische Fußballer. Erfolgreich beim FC Bayern mit zehn deutschen Meistertiteln und zwei Champions-League-Titeln verabschiedete er sich nach Spanien. Auch seine Auftritte in der Nationalmannschaft tragen dazu bei, dass diese in den vergangenen Jahren erfolgreich war. 85 Spiele und 14 Tore sprechen eindeutige Zahlen. Da Alaba noch aktiv ist, dürfte noch einiges hinzukommen, was seinen Legend-Status noch ausbauen wird.

PL