Graz stürmt ins Challenge Cup-Achtelfinale

26. November 2020

Die Damen des UVC Holding Graz sind in beeindruckender Manier ins CEV Challenge Cup-Achtelfinale eingezogen. Zwei Wochen nach der 5-Satz-Heimniederlage gegen STEELVOLLEYS Linz-Steg gewannen Ursula Ehrhart und Co. das Retourmatch in nur 69 Minuten 3:0 (25:19, 25:11, 25:20). Erst am vergangenen Samstag waren einander die beiden Teams in der DenizBank AG Volley League im G. v. Peuerbach-Gymnasium gegenübergestanden – Graz hatte keine Chance. Nun waren es die Oberösterreicherinnen, die auf verlorenem Posten standen. Mehr

im Auftrag des ÖVV