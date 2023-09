„Dieses Turnier war der perfekte Rahmen, um mich zu verabschieden, um zu sagen ‚Tschüss Österreich‘“, mit diesen Worten nahm Clemens Doppler am vergangenen Samstag bei den AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS presented by SPORTLAND.Niederösterreich im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO in Baden den Hut. Damit verabschiedete sich ein wahrer Großmeister seiner Zunft von der Beachvolleyball-Bühne, auf der er über zwei Jahrzehnte hindurch eine der Hauptrollen gespielt hatte. Für seine außerordentlichen Leistungen verlieh ihm der Österreichische Volleyball Verband am Sonntag den „Goldenen Ball“.

Die Erfolge von Clemens Doppler, der vor seiner Beach-Karriere auch in der Halle erfolgreich war (2 Meistertitel, 2 Cupsiege mit den hotVolleys, 60 Länderspiele) sind herausragend: Unvergesslich der Vize-WM-Titel 2017 auf der Wiener Donauinsel an der Seite von Alex Horst, nicht weniger spektakulär die EM-Goldenen mit Nik Berger 2003 und Peter Gartmayer 2007. Auf nationaler Ebene führte sowieso kaum ein Weg an Doppler vorbei – neun Meistertitel sind außerordentlich. Bei den AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS nahm er nun den Hut und belegte zum Abschluss mit Thomas Kunert Rang neun. ÖVV-Präsident Leitner: „Eine Ikone!“ Als besonderes Dankeschön für seine historischen Verdienste erhielt der noch 42-Jährige (Geburtstag am 6.9.) den „Goldenen Ball“ des Österreichischen Volleyball Verbandes. ÖVV-Präsident Gernot Leitner: „Was er unserem Sport gegeben hat, ist phänomenal. Seine Erfolge erklären eigentlich schon alles! Herausragend ist, wie lange er in der Weltspitze mitgemischt hat, trotz Verletzungen (u.a. mehrere Kreuzbandrisse, Anm.) immer auf Top-Niveau war. Wenn so eine Ikone ihre sportliche Karriere beendet, ist immer ein weinendes Auge dabei. Aber jetzt ist es so weit. Ich freue mich, dass er unserem Sport verbunden bleiben wird. Diesbezüglich ist einiges in der Pipeline…“ im Auftrag des ÖVV