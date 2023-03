Gold und Silber für Österreich in Wagrain-Kleinarl!

Sensationelles Ergebnis für Rotweißrot beim CEV Snow Volleyball European Tour-Stopp in Wagrain-Kleinarl im Skiresort “Snow Space Salzburg“: Team Austria 2 (Xandi Huber/Felix Friedl/Moritz Nedetzky/Timo Hammarberg) setzte sich im Finale gegen Austria 1 (Moritz Kindl/Mathias Seiser/Florian Schnetzer) mit 2:0 (15:12, 15:11) durch und jubelte über Gold. Für die Beachvolleyball-Staatsmeister Kindl/Seiser und Schnetzer bedeutet Silber die zweite Medaille in Folge in Wagrain-Kleinarl, vor einem Jahr hatte das Trio Bronze geholt. Diesmal Dritter wurde der Sieger von 2022, Tschechien (Jan Mrkous/Frantisek Pihera/Tadeas Trousil). Bei den Damen ging der Turniersieg an die Türkei (Merve Celebi/Simge Yalcin/Seray Gurle/Esra Betul Cetin) durch einen 2:1 (15:11, 6:15, 15:6)-Finalerfolg über Rumänien (Roxana Bacsis/Ioana Hoodi/Ioana Miu/Hana Poleac). Bronze sicherte sich Litauen (Lilija Firinovic/Diana Kancerevyciene/Vlada Oganauskiene).

Die Halbfinali und Medal-Matches gingen am Sonntag bei zeitweise blauem Himmel und Sonnenschein über die Bühne. Die Athletinnen und Athleten boten auf den Courts bei der Bergstation „Flying Mozart“ auf 1.850 Metern Seehöhe im Skiresort “Snow Space Salzburg“ den sehr zahlreich erschienen Zuschauer:innen eine tolle Show. Moderation und DJs heizten die Stimmung zusätzlich an. Besonders gut war freilich die Stimmung auf der Tribüne beim rein österreichischen Männer-Finale. Die Fans feuerten beide Teams vor der beeindruckenden Bergkulisse kräftig an. Auch Salzburgs Sport-Landesrat Stefan Schnöll und SVV-Präsident Harald Spring ließen sich den Finaltag nicht entgehen.

„Ein Mega-Event, einfach super cool. Ein Dank an alle, die das aufgebaut haben. Es war alles dabei dieses Wochenende, wir hatten schlechtes Wetter, hatten gutes Wetter – also Sonnenschein. Wir freuen uns, wenn wir wieder kommen dürfen“, erklärte Felix Friedl nach dem gewonnenen Finale. Nach Gold im Vorjahr musste sich Tschechien diesmal zwar mit Platz drei begnügen, die Freude war aber dennoch groß. Mit einer kleinen Tanzeinlage nach gewonnen Punkten begeisterte das Trio das Publikum. „Vor solchen Fans muss man einfach am Court für Stimmung sorgen. Dann kommt auch viel Energie von der Tribüne zurück. Wir lieben dieses Spiel, es war einfach unglaublich“, so Bronze-Medaillist Honza Mrkous. Rundum glücklich waren natürlich auch die Damen-Sieger aus der Türkei. Simge Yalcin: „Wir sind wirklich happy, den Titel geholt zu haben. Nur im zweiten Satz des Finales haben wir etwas die Kontrolle verloren. Es war ein super Event, das Wetter heute perfekt.“

Spektakuläre Flugshow und Promimatch mit Clemens Doppler

Am Sonntag wurde aber nicht nur Spitzensport geboten. Zu Mittag zeigten die „Flying Bulls“ über den Courts eine spektakuläre Fallschirmsprung- und Helikopter-Show. Außerdem gab es ein Promispiel mit Beachvolleyball-Vizeweltmeister Clemens Doppler und ein Amateur-Turnier der Wirtschaftskammer Salzburg.

41 Teams aus 16 Nationen

Am CEV Snow Volleyball European Tour-Stopp in Wagrain-Kleinarl von Freitag bis Sonntag nahmen inklusive Qualifikation 41 Teams aus 16 Nationen teil – nicht nur aus Europa. Denn sogar ein Trio aus Uruguay war dabei, verpasste aber den Main Draw. Dieser ging bei Damen wie Herren mit zwölf Teams in Szene. Am Samstag standen die Gruppenspiele und Viertelfinali auf dem Programm.

Ein Snow Volleyball-Match wird auf zwei Gewinnsätze (bis 15 Punkte – 2 Unterschied) gespielt. Ein Team besteht aus bis zu vier Spieler:innen (eine Wechselspieler:in möglich).

Snow Volleyball European Tour Wagrain-Kleinarl, Finaltag

Endspiele

Damen: Türkei (Celebi/Yalcin/Gurle/Cetin) vs. Rumänien (Bacsis/Hoodi/Miu/Poleac) 2:1 (15:11, 6:15, 15:6)

Herren: Österreich 2 (Huber/Friedl/Nedetzky/Hammarberg) vs. Österreich 1 (Kindl/Seiser/Schnetzer) 2:0 (15:12, 15:11)

Spiele um Platz 3

Damen: Litauen (Firinovic/Kancerevyciene/Oganauskiene) vs. Polen (Woloszyn/Tylutki/Kirszenstein/Tokarska) 2:1 (9:15, 15:9, 15:8)

Herren: Tschechien ((Mrkous/Pihera/Trousil) vs. Italien (Burgmann/Hanni/Seeber) 2:0 (15:9, 15:12)

Semifinalspiele

Damen: Türkei (Celebi/Yalcin/Gurle/Cetin) vs. Polen (Woloszyn/Tylutki/Kirszenstein/Tokarska) 2:0 (15:12, 15:8)

Damen: Rumänien (Bacsis/Hoodi/Miu/Poleac) vs. Litauen (Firinovic/Kancerevyciene/Oganauskiene) 2:0 (15:12, 15:3)

Herren: Österreich 2 (Huber/Friedl/Nedetzky/Hammarberg) vs. Tschechien ((Mrkous/Pihera/Trousil) 2:0 (15:12, 17:15)

Herren: Österreich 1 (Kindl/Seiser/Schnetzer) vs. Italien (Burgmann/Hanni/Seeber) 2:0 (19:17, 15:12)

