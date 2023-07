Gold bei PRO Beach Battle MASTERS geht an Frankreich und Ungarn

16. Juli 2023

Die Sieger des “PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER“ im Rahmen der “win2day Beach Volleyball Tour PRO“ in Seewalchen am Attersee/Strandbad Litzlberg heißen Kinna/Elsa Descamps und Artúr Hajós/Bence Attila Stréli!

Die Französinnen waren Sonntagnachmittag in der einmal mehr bummvollen Spusu-Arena eine Klasse für sich, schlugen bei hochsommerlichen Temperaturen die Titelverteidigerinnen Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr 21:13, 21:15. Beim Männer-Finale wurde der Centercourt noch einmal zum Hexenkessel. Die Zuschauer:innen unterstützten Paul Pascariuc/Laurenz Leitner nach Kräften. Das win2day BV Team Austria-Duo konnte seinen Fans allerdings keinen Heimsieg schenken. Denn die Ungarn Hajós/Stréli präsentierten sich in Top-Form, setzten sich 21:19, 21:13 durch und durften nach 40 Minuten über den Turniersieg beim zweiten win2day BV Tour PRO-Saisonevent der höchsten Kategorie jubeln.

Vor den Finalspielen wurden die Bronze-Medaillen vergeben. Die ÖVV-Youngsters Lilli Hohenauer (16 Jahre) und Lia Berger (15) gewannen gegen die Qualifikantinnen Victoria Deisl/Anna Katharina Mayr 12:21, 21:11, 15:12. Im Anschluss behielten die Serben Djordje Klasnic/Lazar Kolaric gegen ÖVV-Hallen-Star Alex Berger und Staatsmeister Mathias Seiser 21:17, 21:18 die Oberhand.

Bundeskanzler, Landeshauptmann und Olympiasieger bei PRO Beach Battle MASTERS

Christoph Berger und seinem OK-Team ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen, ein Topevent auf die Beine zu stellen. Schon der Freitag mit den Gruppenspielen und der packenden Night-Session war ein Highlight, der Samstag an Spannung kaum zu überbieten, der Sonntag mit den Medal Matches bildete den krönenden Abschluss. Die Zuschauer:innen brachten die Spusu-Arena an allen drei Tagen zum Beben. Von der hervorragenden Stimmung am Centercourt zeigte sich auch Bundeskanzler Karl Nehammer, der am ersten Turniertag zu Besuch war, begeistert. Mit den ehemaligen Skispringern Thomas Morgenstern und Martin Koch durften die Organisatoren zwei Olympiasieger beim PRO Beach Battle MASTERS begrüßen. Den Finaltag ließ sich Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und auch Ex-Abfahrer und Fernsehmoderator Armin Assinger nicht entgehen.

