FIVERS beginnen European League-Abenteuer Samstag in Lissabon

Am Samstag startet der HC FIVERS WAT Margareten in das Abenteuer „EHF European League“, trifft zum Auftakt des EHF Cup-Nachfolgebewerbs um 15 Uhr auswärts auf Benfica Lissabon. Für die Wiener ist es der erste Antritt im Europapokal seit 2011!

Der Benfica-Kader besteht aus portugiesischen, spanischen, slowenischen, serbischen und französischen Nationalteamspielern. Der Trainer ist der ehemalige spanische Top-Handballer Chema Rodriguez. Die FIVERS sehen sich daher in der Außenseiterrolle, reisen aber am Freitag voller Vorfreude in Portugals Hauptstadt. „Schon vor der Auslosung war klar“, erläutert FIVERS-Coach Peter Eckl, „dass jeder Gegner eine große Herausforderung für uns wird. Mit Benfica haben wir den attraktivsten und wahrscheinlich schwierigsten Kontrahenten zugelost bekommen.“ Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖHB)