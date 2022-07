Finnland als erste Hürde auf dem Weg zur WM 2023

1. Juli 2022

Die Auslosung der WM-Qualifikation Phase 1 für die 26th IHF Women´s World Championship 2023 bescherte Österreichs Handball Frauen Nationalteam Finnland. Im Hinspiel, das am 2./3. November ausgetragen wird, genießt man zunächst Heimrecht, am 5./6. November folgt das Rückspiel in Finnland.

„Ich sehe uns in der Pflicht, Phase 1 zu überstehen“, machte Teamchef Herbert Müller bereits im Vorfeld der Auslosung keinen Hehl aus seinen Erwartungen. Die Auslosung in Wien bescherte seinem Team Finnland in Phase 1 der WM-Qualifikation.

Das bislang einzige Duell der Geschichte zwischen Österreich und Finnland entschied Rotweißrot im Rahmen der C-WM 1986 am 31. Oktober klar mit 30:14 für sich. Ganze Meldung

ÖHB