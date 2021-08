19. August 2021

fanreisen.com, eine Marke der RES Touristik GmbH, und der Österreichische Handballbund gehen ab sofort gemeinsame Wege. Für die bevorstehende Frauen WM 2021 in Spanien und Männer EURO 2022 in Ungarn und der Slowakei, bietet man exklusive Packages an. Darüber hinaus wird das Unternehmen auch für die professionelle Reiseabwicklung der Nationalteams verantwortlich zeichnen. Mehr

ÖHB