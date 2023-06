European League: ÖVV-Herren mit Auftaktsieg nach Ried

31. Mai 2023

Gelungener Auftakt von Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer in die CEV European Silver League 2023: Die junge Truppe von Headcoach Radovan Gacic setzte sich in Tiflis gegen Gastgeber Georgien souverän in drei Sätzen (25:16, 25:17, 25:15) durch. Am Samstag steigt im Raiffeisen Volleydome Ried eine ÖVV-Doppelveranstaltung. Zunächst empfängt das Damen-Nationalteam – verlor am Mittwoch in Estland 0:3 (15:25, 8:25, 23:25) – Lettland (14 Uhr), danach treffen Kapitän Max Thaller und Co. auf Ungarn (17.30 Uhr). ORF SPORT + zeigt beide Silver League-Spiele live!

