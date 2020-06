EURO-Quali 2022 beschert Österreich Duell mit Deutschland

18. Juni 2020

Die Auslosung der Qualigruppen zur Men´s EHF EURO 2022 Dienstagabend in Wien bescherte Österreich eine schwere, aber machbare Gruppe. Mit Deutschland aus Topf 1 erwischte man jene Topnation, die man aufgrund der Duelle vor und während der Heim-EURO, gut kennt. Auch Bosnien-Herzegowina aus Topf 3 kann als alter Bekannter bezeichnet werden – Schon in der Quali zur EURO 2018 stand man sich zweimal gegenüber. Mit dem jeweils besseren Ende für Österreich. Ein eher unbekanntes Blatt stellt Estland aus Gruppe 4 dar. Da Deutschland im März 2021 noch um ein Olympia-Ticket spielt, stehen die zwei Partien gegen den „großen Bruder“ im Jänner, direkt vor der WM 2021, an. Ganze Meldung

(ÖHB)