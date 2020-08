Es wird fleißig getestet – Saison startet Anfang September

23. August 2020

Die neue Handball-Saison steht vor der Tür, bereits am 2. September fällt mit dem spusu LIGA Supercup und dem WHA Supercup in der Sporthalle Margareten der Startschuss. Dementsprechend absolvieren die Bundesligateams derzeit eine Vielzahl an Testspielen. Hier findet Ihr einen Überblick von Partien, die in dieser Woche stattgefunden haben.

Sparkasse Schwaz Handball Tirol gewann am Dienstag auch das zweite Match beim grenzüberschreitenden Allianz EUREGIO Cup 2020. Das spusu LIGA-Team setzte sich in Südtirol beim ASV Eppan souverän 35:24 (17:11) durch. Danach ging es auf Kurztrainingslager nach Fürstenfeldbruck (Bayern). Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖHB)