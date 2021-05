28. Mai 2021

Sport Austria-Präsident Hans Niessl begrüßt die Ankündigung der Bundesregierung, per 1. Juli die Corona-bedingten Beschränkungen weitestgehend aufheben zu wollen. Insbesondere die Aufhebung der Publikumsbeschränkungen bei Sportveranstaltungen sei richtig und wichtig.

Niessl: „Es ist wichtig, dass die Stimmung zurückkehrt! Denn es steht wohl außer Frage, dass Sport das Gemeinschaftserlebnis benötigt, dass Sport ohne Publikum nur halb so schön ist. Das Zusammenspiel mit den Fans erzeugt Emotion und Begeisterung! Und das wiederum animiert dazu, selbst Sport auszuüben.

Mit der ab 1. Juli wieder erlaubten Voll-Auslastung der Hallen und Stadien erhalten unsere Vereine und Verbände aber auch endlich ihre wichtigste Geschäftsgrundlage zurück: Eintrittsgelder, Einnahmen aus Gastronomie und aus dem Merchandisingbereich sind für sie von essentieller Bedeutung. Unter der Voraussetzung getestet, geimpft oder genesen zu sein, stehen uns also ab dem 1. Juli wieder die Türen zu Sportveranstaltungen offen. Folglich können wir auch im Sport in absehbarer Zeit unsere alten Gewohnheiten wieder aufnehmen, müssen dafür aber neue Regeln in Kauf nehmen. Halten wir uns an sie, damit die alten Corona-Beschränkungen endgültig der Geschichte angehören!

Der Sport hat seinen Teil zur Pandemiebekämpfung beigetragen und wird das auch weiterhin tun. Freuen wir uns aber jetzt darauf, bald wieder vorort mit unseren Sportlerinnen und Sportlern mitfiebern und die Vielfalt unserer Sportkultur genießen zu können!“

im Auftrag von Sport Austria