Erstes Finale HYPO TIROL vs. Aich/Dob Mittwoch in Innsbruck

4. April 2023

Den ÖVV-Cup hat sich das HYPO TIROL Volleyballteam Anfang Februar gesichert, ab Mittwoch greifen die Innsbrucker nach dem Double. Die Mannschaft von Headcoach Stefan Chrtiansky empfängt im ersten Spiel der powerfusion AVL Men-Finalserie SK Zadruga Aich/Dob. Spielbeginn in der USI-Halle ist 20:25 Uhr, ORF SPORT + überträgt alle Finali (best-of-7) live.

Zehnmal konnte sich HYPO TIROL zum Meister küren, zuletzt 2017. Aich/Dob fuhr drei AVL-Titel ein, beendete zudem die coronabedingt abgebrochene Saison 2020 auf Platz eins. Aufgrund der Ergebnisse dieser Saison sind die Innsbrucker zu favorisieren. Sie verloren bewerbsübergreifend – Cup und AVL – nur ein Spiel. HYPO TIROL und Aich/Dob standen einander bislang dreimal gegenüber. In der AVL-Hin- und -Rückrunde gewannen die Innsbrucker in drei Sätzen, im ÖVV-Cup-Halbfinale verspielten die Kärntner eine 2:0-Führung und verloren im Tie-Break.

Freier Eintritt in USI-Halle

Für die Finalserie wird die USI-Halle auf die volle Kapazität von 1.300 Zuschauer:innen ausgebaut, ein Moderatorenduo zusätzlich für Stimmung sorgen. HYPO TIROL-Manager Hannes Kronthaler: „Wir wollen uns bei den Fans, die heuer so zahlreich erschienen sind, bedanken. Deshalb haben wir uns auch für freien Eintritt entschieden!“ Es wird empfohlen, möglichst früh in die Halle zu kommen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

HYPO TIROL-Coach Chrtiansky: „Wir schaffen das!“

Headcoach Chrtiansky rechnet mit einer spannenden Finalserie. „Unsere Jungs wissen, worum es geht. Es wird vor allem eine Kopfsache, deshalb ist es wichtig, gleich mit einem Sieg zu starten“, erläutert der langjährige HYPO TIROL-Cheftrainer. „Wir habe die Qualität“, so Chrtiansky weiter, „Meister zu werden. Aich/Dob konnte sich zuletzt stabilisieren, hat das in der Halbfinalserie bewiesen, aber mit dem Publikum im Rücken bin ich überzeugt, dass wir es schaffen.“

Aich/Dob-Sportdirektor Micheu: „Sind klare Außenseiter!“

Im Aich/Dob-Lager stapelt man tief, sieht sich als Underdog. „Für uns ist es nach dieser schwierigen Saison ein großer Erfolg, die Finalserie erreicht zu haben“, erklärt Sportdirektor Martin Micheu. Die Tiroler seien klar in der Favoritenrolle. „Sie spielen konstant auf sehr hohem Niveau. Bei uns ist die Stimmung gut, in wie weit wir HYPO TIROL ärgern können, werden wir aber erst sehen“, so Micheu der wie schon in der Halbfinalserie auch bei den Finalspielen mit toller Fan-Kulisse rechnet.

Erstmals Heimvorteil hat sein Team am Ostersamstag, wenn HYPO TIROL zum zweiten Finale in die JUFA-Arena Bleiburg kommt.

powerfusion AVL Men

Finalserie (best-of-7)

05.04., 20:25: HYPO TIROL Volleyballteam vs. SK Zadruga Aich/Dob

08.04., 20:25: SK Zadruga Aich/Dob vs. HYPO TIROL Volleyballteam

15.04., 20:25: HYPO TIROL Volleyballteam vs. SK Zadruga Aich/Dob

19.04., 20:25: SK Zadruga Aich/Dob vs. HYPO TIROL Volleyballteam

wenn nötig

22.04., 20:25: HYPO TIROL Volleyballteam vs. SK Zadruga Aich/Dob

26.04., 18:25: SK Zadruga Aich/Dob vs. HYPO TIROL Volleyballteam

29.04., 20:25: HYPO TIROL Volleyballteam vs. SK Zadruga Aich/Dob

alle Finalspiele LIVE in ORF SPORT +

Serie um Platz 3 (best-of-3)

Termin offen: TSV Raiffeisen Hartberg vs. UVC McDonald’s Ried

15.04., 18:00: UVC McDonald’s Ried vs. TSV Raiffeisen Hartberg

wenn nötig

Termin offen: TSV Raiffeisen Hartberg vs. UVC McDonald’s Ried

um Platz 5 (Hin- und Rückspiel – evtl. Golden Set)

08.04., 19:00: Union Raiffeisen Waldviertel vs. VCA Amstetten NÖ

16.04., 16:30: VCA Amstetten NÖ vs. Union Raiffeisen Waldviertel

um Platz 7 (Hin- und Rückspiel – evtl. Golden Set)

02.04.: UVC Holding Graz vs. VBC TLC Weiz 3:2 (25:23, 25:14, 22:25, 22:25, 15:9)

05.04., 19:00: VBC TLC Weiz vs. UVC Holding Graz

Relegationsrunde

15.04., 18:00: Supervolley OÖ/Wels/Steyr vs. VC Hausmannstätten

15.04., 19:00: VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt vs. SSV HIB Liebenau/HIB Volley Graz

15.04., 19:00: TJ Sokol V/Post SV Wien vs. hotVolleys Wien

Spielplan, alle Ergebnisse und Tabellen



Hier geht’s zu den AVL-Livestreams und -Livescores

i. A. des ÖVV