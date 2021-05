Entertainer Floth peitscht Österreichs-Handballer zur EM

3. Mai 2021

Die Herren-Handballer haben es erneut geschafft. Mit einem 27:23-Sieg im Entscheidungsspiel gegen Bosnien-Herzegowien in Graz qualifizierten sich das Team von Ales Pajovic als Gruppenzweiter für das nächste Großereignis, die EM in den Nachbarländern Ungarn und Slowakei 2022. Maßgeblich für den Erfolg ausschlaggebend war nicht nur eine souveräne Leistung des Teams, sondern auch Speaker und DJ Markus Floth. Der Entertainer schrie sich die Seele aus dem Leib, spielte Musik bei jedem rot-weiß-roten Angriff und machte so das aufgrund der Corona-Pandemie fehlende Publikum fast vergessen. Der Heimvorteil hatte einen Namen: Markus Floth!

Insgesamt waren es Corona-bedingt keine 100 Personen, welche in der Halle beim Sieg der Österreicher live dabei waren: Beide Teams mit ihren Spielern und Betreuern von maximal 25 Personen. Ungefähr weitere 20 Personen waren für die TV-Liveübertragung verantwortlich, ca. 15 Personen an und rund um den Court, sowie sieben schreibende Journalisten und eine Handvoll Fotografen. Negative Covid19-Tests waren für alle Beteiligten die Eintrittskarte.

Für die Spieler wirkten die fehlenden Zuseher vielleicht sogar befreiend. Das rot-weiß-rote Team hat den Elan vom Estland-Sieg sichtlich mitgenommen und das Entscheidungsspiel gegen Bosnien-Herzegowien von Anfang an nach Belieben bestimmt, auch ohne Zuseher. Nach einer Viertelstunde betrug der Vorsprung bei 8:4 bereits vier Toren und mit dem gleichen Respektabstand ging es bei 15:11 in die Pause. Auch Unmittelbar nach der Halbzeit folgte diesmal der traditionelle Einbruch nicht, zu Beginn des letzten Viertels betrug der Vorsprung mit 22:18 immer noch genau vier Tore und dieser wurde bis zum Schlusspfiff verteidigt.

Mit welchen Spielern Österreich bei der EM antritt, steht heute noch nicht fest. Sicher ist nur, Markus Floth wird dabei sein, um das Team zu weiteren Siegen zu peitschen. Der Tullner hofft nichts mehr, als dass ÖHB-Teamkapitän Nikola Bilyk bis dahin wieder fit ist und dabei sein kann. Für den Österreichischen Handballbund ist mit der EM-Qualifikation der Herren und nach der WM-Qualifikation der Damen nun wieder alles eitel Wonne. „Nur Zuschauer wünschen wir uns dennoch bald wieder“, so Marketing-Chef Christoph Joklik.

Marcel Weigl aus Graz