Dunarova/Resova und Friedl/Huber gewinnen Queen & King of the Court-Premiere in Tulln

23. Juli 2023

Am Wochenende wurde im Aubad Tulln erstmals im Rahmen der “win2day Beach Volleyball Tour PRO“ ein Turnier im dynamischen “Queen & King of the Court“-Format ausgetragen. Premierensieger wurden das tschechische Duo Miroslava Dunarova/Daniela Resova und Felix Friedl/Alexander Huber.

Silber gewannen Sara Neiss/Isabel Haas und ÖVV-Legende Clemens Doppler mit Partner Thomas Kunert. Bronze ging an Kylie Neuschaeferova/Marketa Svozilova aus Tschechien und die U20-Europameister Timo Hammarberg/Tim Berger. Das Turnier war das siebte der OPEN-Kategorie in diesem Sommer. Die Gewinner erhalten einen Startplatz bei den Queen & King of the Court Royal Championships in Rotterdam.

Hier geht’s zur Meldung auf volleynet.at

im Auftrag des ÖVV