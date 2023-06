Doppelte ÖVV-Power bei Silver League Final Four

22. Juni 2023

Die Fans der ÖVV-Nationalteams erwartet am Wochenende im Raiffeisen Sportpark Graz ein besonderes rotweißrotes Volleyballfest-Fest! Nicht nur das Final Four der CEV European Silver League Women mit den ÖVV-Damen geht in der Murstadt in Szene, auch Österreichs Männer-Nationalmannschaft spielt am Samstag ihr Silver League-Halbfinal-Hinspiel gegen Lettland im Raiffeisen Sportpark. Erstmals in der ÖVV-Geschichte bestreiten beide Nationalteams ein European League-Halbfinale am selben Tag vor Heim-Publikum. Der Zeitpunkt für dieses Super-Volleyball-Wochenende könnte nicht besser sein, feiert doch der Österreichische Volleyball Verband 2023 sein 70-jähriges Bestehen. Die Pressekonferenz Donnerstagvormittag in Graz gibt’s zum Nachsehen in der ORF-TVthek!