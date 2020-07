Am Samstag ab 10 Uhr steigen auf der spusuSPORTinsel Wien die HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup Finals mit den besten vier österreichischen Damen- und Herren-Teams. Hier gibt’s die Pressekonferenz anlässlich des Showdowns auf die Dachterrasse der HYPO NOE-Niederlassung in der Wipplingerstraße mit Clemens Doppler/Alex Horst und Co. in voller Länge: ORF-TVthek!

(im Auftrag des ÖVV)