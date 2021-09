Die Belastung heißt Franco Foda

8. September 2021

Die Fußball-Volksseele kocht, wenn man dem Volk aufs Maul schaut, dann hört sich das so an: „Foda raus!“ Die Fans haben jedenfalls von Franco Foda genug, die Niederlagen gegen Israel und Schottland haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Der EM-Bonus ist längst verspielt, Österreich ist maximal noch Mittelmaß – und das mit Legionären aus Deutschland, Italien und Spanien. Foda ist mittlerweile nicht zur Führungsfigur geworden, sondern für das Team zur Belastung. Der Teamchef sollte seines Amtes enthoben werden – „koste es, was es wolle!“

sportlive.at ist ein „Portal für Pressearbeit“. Die veröffentlichten Texte sind Presseaussendungen unserer Kunden. In dieser Kolumne schreibt Wolfgang Wiederstein über seine ganz persönliche Sicht der Dinge.