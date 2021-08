Die Auftakt-PK der Beachvolleyball-Heim-EM relive ansehen!

Von Mittwoch bis Sonntag steigen in Wien die A1 CEV Beach Volleyball Europameisterschaften 2021 presented by Swatch. Neben den besten heimischen Teams (vier Damen-, fünf Herren-Duos) sind natürlich auch die internationalen Top-Stars in der Bundeshauptstadt am Start – allen voran die frischgebackenen Olympiasieger aus Norwegen, Anders Mol/Christian Sørum. Für die ÖVV-Legenden Clemens Doppler und Alex Horst ist die Heim-EM ein ganz spezielles Event. Die Vize-Weltmeister 2017 betreten zum letzten Mal die internationale Bühne.

Anlässlich des unmittelbar bevorstehenden Top-Events fand am Dienstag die Auftakt-Pressekonferenz statt. ORF Sport+ übertrug aus der imposanten Red Bull Beach Arena am Heumarkt LIVE!

In der ORF-TVthek findet Ihr die PK in voller Länge!

Weitere News zur Beachvolleyball-EM auf www.volleynet.at

im Auftrag des ÖVV