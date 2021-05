Die ASKÖ präsentierte am 18.05.2021 im Rahmen einer Pressekonferenz die aktuelle Studie zur Bedeutung und Änderung des Bewegungsverhaltens in der Corona-Krise. Titel „Die aktuell beste Medizin: Beweg dich, mach Sport!“

Bereits im Mai 2020 hat die ASKÖ unter dem Titel „Bewegung gewinnt gegen Corona“ eine erste Umfrage am Beginn der Corona-Pandemie präsentiert. Die spannenden Fragen waren nun: Was hat sich nach einem Jahr Corona getan? Wo drückt der sportliche Schuh in der Bevölkerung? Was ist zu tun?

Hier geht’s zur ASKÖ-Pressemitteilung und einem Stream der Präsentation der Studie

PM