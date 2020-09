Dauersieger RB Salzburg

25. September 2020

Die vergangene Saison der österreichischen Bundesliga wurden vom FC Red Bull Salzburg dominiert, doch der Saisonverlauf 2019/2020 hat gezeigt, dass die Mannschaft um Cheftrainer Jesse Marsch nicht unangreifbar ist. Wird das Team diese Saison vom Thron gestoßen? Ein Blick auf die Versuche zur Wachablösung und auf gespannte Fans, die sich auf einen weiterhin adrenalinlastigen Saisonverlauf 2020/2021 freuen.

Seit 2012/2013 dominiert der FC Red Bull Salzburg die Bundesliga. Doch in der vergangenen Saison sah Salzburg zumindest verwundbar aus: Zwar führte der Club lange Zeit die Tabelle der Bundesliga an, doch dank exzellenter Ergebnisse in der zweiten Hälfte der Saison konnte der LASK im Endspurt die Tabellenführung übernehmen. In der Meistergruppe setzte sich RB Salzburg zwar erneut vor SK Rapid Wien und dem Wolfsberger AC deutlich durch. Doch die Chance auf eine spannende Bundesliga-Saison 2020/21 ist dennoch hoch. Nach dem zweiten Spieltag führte Salzburg zwar bereits wieder mit 6 Punkten die Tabelle vor St. Pölten, SK Rapid Wien und LASK ( je 4 Punkte) an. Entschieden ist aber freilich noch lange nichts!

Verfolger arbeiten an Wachablösung

Die Verfolger-Mannschaften arbeiten nämlich mit Hochdruck an einer Ablösung des aktuellen Dauersiegers. So kam erst kürzlich das Gerücht auf, dass der SK Rapid Wien ein Angebot für Todor Nedelev abgegeben haben soll. Der 27jährige Rechtsaußen könnte die Mannschaft verstärken und Nachfolger von Taxiarchis Fountas werden. Auch der LASK nutzt die diesjährige verlängerte Transferphase und zeigte bereits Mitte September Interesse an Omar Marmoush vom VFL Wolfsburg. Tatsache ist: Bisher hat es noch kein Verein geschafft, die Bundesliga auf Dauer zu dominieren. Früher oder später folgte stets ein neuer Gewinner. Könnte es 2021 bereits so weit sein?

Fans freuen sich auf Saisonverlauf

Die Fans fiebern einer weiterhin spannenden Saison entgegen. Der Zuschauerschnitt lag in den vergangenen Monaten auf einem gewohnt hohen Niveau, wenn auch etwas unter den Werten von phänomenalen Saisonen wie 2008/2009. Und der Absatz mit Fanartikeln ist weiterhin riesig. Die Begeisterung der Zuschauer für den Sport sieht man auch an der Beliebtheit von Wetten. Sportwetten Online boomen aktuell besonders – egal ob bei Tennis, Baseball oder bei anderen Sportarten. Der Fußball ist aber auch hier weiterhin der König. Und während der FC Red Bull Salzburg nach einer so lange anhaltenden Titelserie selbstverständlich auch bei den Fans als Favorit auf den Gesamtsieg gilt, sollten Mannschaften wie SK Rapid Wien oder der Wolfsberger AC nicht unterschätzt werden. Auch das sollte sich im Laufe der Saison bei Sportwetten online und direkt vor Ort bemerkbar machen. Die Quoten werden nämlich stets aktualisiert und zeigen, welche Teams gerade die besten Chancen auf den Titel haben.

Spannende Aussichten

Fans und Experten schauen also gespannt darauf, wie die Saison sich entwickelt. Folgt jetzt bald die Wachablösung des Meisters? Schwächen hat Salzburg – wie alle Mannschaften – in jedem Fall: Mit dem 4:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg in der Europa-League zeigten Trainer Hütter und seine Mannen, dass das Team mit überzeugender Physis und einem schnellen Überspielen der ersten Pressinglinie Probleme hat. Ob am Ende aber der LASK, der SK Rapid Wien oder doch wieder der RB Salzburg in der Bundesliga ganz oben stehen, wird erst der weitere Saisonverlauf zeigen müssen. Potenzial zu großer Spannung haben die Jahre 2020 und 2021 in jedem Fall. Für Fans, Spieler und Experten könnte die noch junge Saison ein wahrer Genuss werden.

HF