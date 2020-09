Champions League-Spiele von Aich/Dob im Livestream

Am Sonntag beginnt für den SK Zadruga AICH/DOB das Abenteuer Champions League. Die Kärntner genießen in der ersten Runde Heimvorteil, da der Pool D komplett in der JUFA-Arena Bleiburg zur Austragung kommt. Aich/Dob trifft mit Dinamo Moskau/RUS und Neftochimik Burgas/BUL auf Top-Mannschaften. Gespielt wird bis kommenden Freitag im Format „Double-Round-Robin“. Das heißt jedes Team absolviert vier Spiele.

All jene heimischen Volleyballfans, die nicht live in der JUFA-Arena dabei sein können, haben die Chance, bei den Spielen des SK Aich/Dob via XYZ Sports-Livestream mitzufiebern. Zum Auftakt treffen Max Landfahrer und Co. am Sonntag um 20.15 Uhr auf Neftochimik Burgas. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖVV)