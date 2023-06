BSPA Wien: Hier gibt’s den Jahresbericht 2022/23 zum Nachlesen!

23. Juni 2023

Jahr für Jahr legt die Bundessportakademie Wien (BSPA) die Basis für das Funktionieren der vielfältigen österreichischen Bewegungskultur, in dem sie für den heimischen Sport höchst qualifiziert und immer am Puls der Zeit Fachkräfte ausbildet, die Menschen vom Breiten- bis zum Spitzensport in Bewegung bringen. Die Palette der Ausbildungsmöglichkeiten reicht von Instruktor*innen über Sportlehrer*innen bis zu Trainer*innen.

Die beeindruckende Leistungsbilanz der Bundessportakademie Wien findet Ihr im Jahresbericht 2022/2023.

Erfahrt u.a., warum Ruder-Star Magdalena Lobnig wieder die Schulbank drückt, welche namhaften Sportgrößen ihre Ausbildungen bereits absolviert haben und warum die Neukonzeption der Fußball-Trainer*innen-Ausbildung frischen Wind bringt.