Bewegung und Sport in den eigenen vier Wänden

19. März 2020

Das Coronavirus hält uns fest im Griff, viele müssen derzeit daheim bleiben. Gerade jetzt ist es wichtig, auf die Gesundheit zu achten und nicht inaktiv zu werden. Bewegung und Sport halten uns fit!

Die „ASKÖ Fit mach mit Challenge“ lädt alle ein, aufzuzeigen, wie vielfältig man die Wohnung, den Balkon, den Garten oder die Natur nutzen kann, um alleine oder im Kreis seiner Familie Sport zu betreiben. Kreativität und Spaß sind gefragt! Zeigt per Video in maximal 60 Sekunden, wie ihr euch für den Alltag, eure sportlichen Ziele oder eure Sportart fit hält! Nähere Info zu den Teilnahme-Bedingungen und, wohin Ihr das Video schicken müsst, gibt es HIER!

Sportler und Sportbegeisterte haben auf der Plattform „Quarantrainment“ auf Instagram die Möglichkeit, sich auszutauschen, Ideen und Inspirationen für ein Workout zu Hause zu holen. „Wenn ich etwas in meiner Sportart gelernt habe, dann ist es zu kämpfen und aus nicht vorhandenen Rahmenbedingungen das Beste zu machen. Dieses „Mindset“ wollen wir nach außen tragen. Denn es ist eine ganz spezielle Situation“, so die Quarantrainment-Mitinitiatorin und ehemalige Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel.

Dabei, trotz Ausgangsbeschränkungen und Quarantäne sportlich fit zu bleiben, möchte auch der ORF helfen. Unter dem Motto „Wir bewegen Österreich“ werden Home-Videos gesucht, in denen Menschen jeden Alters vorzeigen, wie man sich auch in den eigenen vier Wänden kreativ sportlich betätigen kann. Videos im Querformat einfach auf video.ORF.at hochladen – und schon kann es sein, dass sich das eigene Home-Video ab kommenden Montag in den Medien des ORF wiederfindet.

PM/RED/SPORTLIVE