14. Juli 2020

Fast hätte das Corona-Virus der 16. Ausgabe von Beachvolleyball Baden presented by SPORT.LAND.NÖ die rote Karte gezeigt. Aber die Veranstalter haben es unter maßgeblicher Mithilfe des ÖVV doch geschafft, ein internationales Turnier noch in dieser Saison auf die Beine zu stellen. Von 19. bis 23. August werden Top-BeachvolleyballerInnen im Strandbad Baden beim „FIVB World Tour BADEN OPEN presented by SPORT.LAND.NÖ“ aufschlagen. Ganze Meldung



(PM/RED)