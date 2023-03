AVL Women: STEELVOLLEYS und Sokol/Post ziehen in Finalserie ein

25. März 2023

Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg und VB NÖ Sokol/Post stehen in der AVL Women-Finalserie. Der Titelverteidiger rang am Samstag TI-ROWA-Moser-volley auswärts 3:2 (17:25, 25:18, 27:29, 25:22, 15:7) nieder und gewann die Serie 2:0. Auch der Rekordmeister nutzte seine erste Chance, um den Sack zuzumachen. Sokol/Post gewann in Wien gegen UVC Holding Graz 3:1 (25:19, 25:17, 25:27, 25:21). Das erste von bis zu fünf Finalduellen steigt am 9. April in der SMS Linz-Kleinmünchen (20:15 Uhr, live in ORF SPORT +). Weitere Info findet Ihr HIER!



SK Zadruga Aich/Dob hat das dritte powerfusion AVL Men-Halbfinale gegen TSV Raiffeisen Hartberg gewonnen, schlug am Samstag das Überraschungsteam der Saison auswärts 3:0 (25:23, 25:20, 30:28) und führt nun in der “Best-of-5“-Serie 2:1. Am Mittwoch können die Kärntner in ihrer Heimhalle den Finaleinzug fixieren. ÖVV-Cupsieger HYPO TIROL Volleyballteam hat diesen Schritt Samstagabend bereits getan. Die Innsbrucker zwangen in der USI-Halle UVC McDonald’s Ried 3:2 (25:19, 22:25, 25:16, 22:25, 15:12) in die Knie und gewannen die Serie nach dem zweiten Sieg im Tie-Break in Folge 3:0. Weitere Info findet Ihr HIER!

ÖVV