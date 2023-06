Austria XIII gewinnt Wiener Landescup

24. Mai 2023

Austria XIII Auhof Center hat sich Mittwochabend zum zweiten Mal nach 2018 den Wiener Landescup gesichert. Die Penzinger schlugen vor rund 2.000 Fans im Ernst-Happel-Stadion SV Dinamo Helfort doch überraschend 2:0 (1:0). Die Elf aus Ottakring hatte über ein halbes Jahr nicht verloren und war als bestes Stadtliga-Frühjahrsteam auch in der Favoritenrolle gewesen.



Austria XIII ging in seinem bereits sechsten WFV-Cup-Finale in der 11. Minute nach einem Freistoß in Führung. Vitalie Bordian beförderte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Danach hatte zwar Dinamo Helfort etwas mehr vom Spiel, es fehlte aber im Abschluss die Präzision. Austria XIII blieb im Zweikampf bissig und versuchte, durch schnelles Umschaltspiel für Gefahr zu sorgen. Ein weiterer Treffer ließ aber zunächst noch auf sich warten. So ging es mit einer 1:0-Führung für den Außenseiter in die Pause. Nach ausgeglichenem Beginn in Halbzeit zwei kam die Truppe von Trainer Michael Keller wieder durch Standards zu Chancen – und auch zum zweiten Treffer. Nach einem Eckball landete der Ball in der 68. Minute bei Michael Pechar, der mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze das 2:0 besorgte. Dinamo Helfort war zwar weiter bemüht, das Spiel zu machen, Austria XIII führte die Zweikämpfe aber konsequent. In der 83. Minute konnten es sich die Penzinger sogar leisten, eine hervorragende Konterchance auszulassen. In den Schlussminuten ließen sie nichts mehr anbrennen und gewannen verdient zum zweiten Mal den WFV-Cup.

Am vergangenen Samstag im Stadtligaduell hatte noch Dinamo Helfort souverän 3:0 gewonnen. Diesmal bissen sich die Spieler von Trainer Stefan Coric aber an einer hervorragend eingestellten Austria XIII-Mannschaft die Zähne aus. Für Dinamo Helfort war es die zweite Niederlage in einem Wiener Landescup-Finale. Ihr erstes hatten die Ottakringer 1996 gegen Prater SV verloren. Austria XIII zog in vier von sechs Endspielen den Kürzeren, darunter auch 2022 gegen FC Stadlau. Diesmal hat es aber wieder geklappt.

Austria XIII Auhof Center-Trainer Michael Keller: „Das war ein verdienter Sieg! Wir haben heute im Kollektiv gut dagegengehalten und keine Torchance zugelassen. Gut, dass wir am Samstag nochmals gespielt haben… Dieser Erfolg kompensiert natürlich das verkorkste Frühjahr. Das ist Balsam für die Seele!“

Vor dem WFV-Finale fand das Endspiel im DSG-Cup zwischen Sektion Westside und Spice Balls statt. Nach 90 torlosen Minuten setzte sich Sektion Westside im Elfmeterschießen durch.

WFV-Cup 2022/2023, Finale

Mi, 24.05., 19:30: SV Dinamo Helfort vs. Austria XIII Auhof Center 0:2 (0:1)

Ernst-Happel-Stadion, SR Patrick Koscielnicki

Tore: Vitalie Bordian (11.), Michael Pechar (68.)

Gelbe Karten: 4 bzw. 2

Weg ins Finale

Austria XIII Auhof Center:

HF: 3:2 gegen Hellas Kagran

VF: 2:1 bei 1.Simmeringer SC

AF: 3:2 gegen SV Wienerberg 1921

3. Rd.: 8:0 gegen Liesing ASK

2. Rd.. 5:0 bei KSC/FCB Donaustadt

SV Dinamo Helfort:

HF: 3:1 bei LAC-Inter

VF: 1:0 gegen SV Gerasdorf Stammersdorf

AF: 7:0 gegen 1980 Wien

3. Rd.: 3:0 bei Maccabi Wien

alle Ergebnisse und Statistiken

DSG-Cup 2022/2023, Finale

Mi, 24.05., 17:15: DSG Sektion Westside vs. Dsg Spice Balls 4:3 i.E. 0:0 (0:0)

Ernst-Happel-Stadion, SR Patrick Heinzl

alle Ergebnisse und Statistiken

