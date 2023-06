Auch Silver League-Halbfinale der Männer am 24. Juni in Graz!

Der Raiffeisen Sportpark Graz ist am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, Bühne für ein ganz besonderes rotweißrotes Volleyball-Fest: Nicht nur das Final Four der CEV European Silver League Women mit den ÖVV-Damen geht in der Murstadt in Szene, auch Österreichs Männer-Nationalmannschaft spielt am Samstag ihr Silver League-Halbfinale gegen Lettland im Raiffeisen Sportpark.

Los geht es mit dem ersten Damen-Halbfinale Estland vs. Montenegro oder Portugal ab 15 Uhr. Im Anschluss kämpfen die ÖVV-Nationalteams um den Silver League-Finaleinzug – die Herren ab 17.35 Uhr gegen Lettland, die Damen ab 20.15 Uhr gegen Montenegro oder Portugal. Für Entertainment und Musik sorgt EvenMO, die Sportakrobatikgruppe ATG Graz liefert in den Pausen spektakuläre Showeinlagen. Nach dem letzten Spiel lädt der Österreichische Volleyball Verband zur 70-Jahre-ÖVV-Afterparty im Sportpark Graz. Am Sonntag steigen die Medal Matches der Damen.

CEV European Silver League 2023 in Graz (24./25. Juni)

Raiffeisen Sportpark Graz

Samstag

15.00 Uhr – 1. Damen-Halbfinale: Estland vs. Portugal od. Montenegro

17.35 Uhr – Herren-Halbfinale: Österreich vs. Lettland

20.15 Uhr- 2. Damen-Halbfinale: Österreich vs. Portugal od. Montenegro

im Anschluss 70-Jahre-ÖVV-Afterparty im Raiffeisen Sportpark Graz!

Sonntag

17.30 Uhr: Spiel um Platz 3 Damen

20.15 Uhr: Finale Damen



CEV European Silver League Women

CEV European Silver League Men

