Almer/Wiesmeyr und Trummer/Friedl gewinnen in Salzburg-Rif

Das zweite HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup-Vorrundenturnier ist geschlagen. Die Spiele im Olympiazentrum Salzburg-Rif standen den Auftaktmatches im Sportpark Klagenfurt an Spannung um nichts nach. Platz eins sicherten sich am Samstag bei hochsommerlichen Bedingungen Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr und Maximilian Trummer/Felix Friedl. Die Vorrunde des Einladungsevents, das für die besten BeachvolleyballerInnen des Landes das Ende der Coronavirus-bedingten Turnierpause markiert, wird am Sonntag im MaXX Sportcenter Wien abgeschlossen. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖVV)