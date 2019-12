Aich/Dob, Waldviertel und Ried siegen zum Abschluss des Grunddurchgangs

21. Dezember 2019

Der zweitplatzierte Vizemeister Union Raiffeisen Waldviertel feierte Samstagabend zum Abschluss des DenizBank AG VL Men-Grunddurchgangs einen souveränen Erfolg, schlug im Niederösterreich-Derby in der Stadthalle Zwettl den VCA Amstetten NÖ 3:0 (25:22, 25:20, 25:13). Die Mostviertler blieben trotz der Niederlage Sechste.

Topscorer waren Arthur Darmois (19) und Maciej Borris (13) bzw. Keaton Strom (13) und Franco Slomp Drago (10). Die Hausherren erzielten deutlich mehr Angriffspunkte (41:31) und hatten auch bei den Assen (7:0) und Blockpunkten (9:4) klar die Nase vorn. Amstetten beging zwei Eigenfehler weniger (18:20).

„Es war ein toller Jahresabschluss, wir haben unsere Vormachtstellung in Niederösterreich untermauert. In den vergangenen Wochen hatten wir verletzungs- und krankheitsbedingt etwas zu kämpfen, die Mannschaft hat dies aber gut weggesteckt“, zeigte sich URW-Manager Werner Hahn zufrieden.

VCA-Sportdirektor Michael Henschke: „Beide Mannschaften haben ein paar Dinge ausprobiert und die Waldviertler hatten erwartungsgemäß das bessere Ende für sich. Wir waren in zwei Sätzen dran, aber dann ist die Partie zu ihren Gunsten gekippt. Sie haben uns mit dem Service gut unter Druck gesetzt, uns ist das nicht gelungen. Wir haben jetzt viel Zeit und die werden wir auch nützen. Für die untere Setzrunde müssen wir uns in vielen Elementen verbessern.“

DenizBank AG VL Men-Setzrunden ab Jänner: Jeweils vier Mannschaften spielen eine Hin- und Rückrunde, wobei lediglich Bonuspunkte aufgrund der Platzierungen im Grunddurchgang mitgenommen werden (1. bzw. 5. drei Punkte, 2. bzw. 6. zwei Punkte, 3. bzw. 7. ein Punkt, 4. bzw. 8 kein Punkt). Nach der oberen und unteren Setzrunde stehen die Viertelfinal-Paarungen fest.

DenizBank AG VL Men-GD

21.12.: UVC Weberzeile Ried/Innkreis vs. VBC TLC Weiz 3:1 (25:19, 22:25, 25:17, 25:21)

21.12.: Union Raiffeisen Waldviertel vs. VCA Amstetten NÖ 3:0 (25:22, 25:20, 25:13)

21.12., 19:30: TJ Sokol Wien V vs. SK Zadruga Aich/Dob 0:3 (13:25, 21:25, 22:25)

Tabelle, Ergebnisse und Match Stats, Spielplan



Team- und Spieler-Stats

so geht’s weiter

Obere Setzrunde

05.01., 19:00: SK Zadruga Aich/Dob vs. Union Raiffeisen Waldviertel

06.01., 18:30: UVC Holding Graz vs. UVC Weberzeile Ried/Innkreis

Tabelle, Ergebnisse und Match Stats, Spielplan

Team- und Spieler-Stats

Untere Setzrunde

17.01., 18:30: VCA Amstetten NÖ vs. VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt

18.01., 14:30: VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt vs. TJ Sokol Wien V

18.01., 19:30: VBC TLC Weiz vs. VCA Amstetten NÖ

Tabelle, Ergebnisse und Match Stats, Spielplan

Team- und Spieler-Stats

Hier geht’s zu allen Kadern (inkl. Übersicht Zu- und Abgänge)

