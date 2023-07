Ab Donnerstag PRO Beach Battle MASTERS in Seewalchen am Attersee! 12. Juli 2023

12. Juli 2023

Die “win2day Beach Volleyball Tour PRO“ macht von Donnerstag bis Sonntag an einer der heißesten Locations dieses Sommers Station: In Seewalchen am Attersee/Strandbad Litzlberg geht das “PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER“ in Szene. Kaum ein Beach Volleyball-Event in Österreich zieht die Massen so an wie dieses Traditionsturnier.

Bereits seit 2011 sorgt das OK-Team rund um Christoph Berger für ein Spektakel der Extraklasse. Auch dieses Jahr garantiert das Starterfeld Action pur in der Spusu-Arena und das umfangreiche Rahmen-Programm beste Unterhaltung für Klein bis Groß. LAOLA1 zeigt das zweite MASTERS-Event 2023 nach dem Saisonauftakt Anfang Mai in Neusiedl am See ab Freitagfrüh (9 Uhr) live!

