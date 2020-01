8.000 Fans peitschten Österreich zum 2. EM-Sieg

12. Januar 2020

Mit einer aufopfernden kämpferischen Leistung rang Österreichs Handball Männer Nationalteam die Ukraine vor 8.000 Zusehern in der Wiener Stadthalle mit 34:30 nieder (18:17). Damit hält man nach zwei Spielen bei dieser Heim-EURO bei ebenso vielen Siegen. Trotzdem steht der Aufstieg in die Hauptrunde noch nicht fest. Im Vorfeld besiegte Tschechien Nordmazedonien 27:25. Die Aufstiegsfrage wird nun am Dienstag (Österreich trifft auf Nordmazedonien) geklärt. Ganze Meldung

ÖHB