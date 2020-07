Bilyk-Teamkollege Landin Welthandballer des Jahres

19. Juli 2020

Dänemarks Weltmeister Niklas Landin wurde erstmals zum Welthandballer des Jahres gekürt, wie der Handball-Weltverband (IHF) am Samstag bekanntgab. Der 31-jährige Torhüter ist Teamkollege von ÖHB-Teamkapitän Nikola Bilyk beim Deutschen Meister THW Kiel. In der Fan-Wahl, die Freitagabend endete, setzte sich Landin gegen Landsmann Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain) und Sander Sagosen durch. Der Norweger steht ebenfalls in Diensten der „Zebras“. Ganze Meldung

(im Auftrag des ÖHB)